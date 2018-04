Fluminense empata com o Primeira Camisa na Copa SP

A chuva que atingiu a cidade de São Bernardo do Campo atrapalhou o Fluminense e o Primeiro Camisa, mas mesmo assim as duas equipes fizeram um jogo emocionante pela Copa São Paulo de Futebol Junior, que terminou empatado por 3 a 3. O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo F da competição.

O empate deixou as duas equipes com quatro pontos na chave, que é liderada pelo Primeiro Camisa, por ter um saldo de gols maior. Disputada em campo sintético, a partida teve que ser interrompida durante o segundo tempo para que a água da chuva fosse escoada. Denis e Yago (duas vezes) marcaram os gols do Primeira Camisa. Wellington, Gean e Matheus Carvalho fizeram para o Fluminense.

No outro jogo disputado nesta quinta-feira, o Rio Claro venceu o Comercial, do Mato Grosso do Sul, por 3 a 0, se recuperando da derrota para o ABC em sua estreia no Grupo P. Com isso, chegou aos três pontos na chave. O Comercial ainda não pontuou.