Fluminense empata e perde liderança A boa atuação do goleiro Douglas, que defendeu um pênalti cobrado por Petkovic, impediu a vitória do Fluminense neste domingo, diante do Coritiba, na capital paranaense. A partida, disputada sob uma forte chuva terminou empatada por 0 a 0. O empate derrubou o Tricolor da liderança para o terceiro lugar com 46 pontos, enquanto o Coritiba, com 34, caiu para o 14º lugar. A maior chance de gol dos cariocas surgiu aos 17, quando Nascimento derrubou Leandro dentro da grande área. Petkovic cobrou o pênalti, mas o goleiro Douglas mandou a bola para escanteio. Mesmo empurrado por 20 mil torcedores, o Coritiba não levava perigo aos cariocas, perdia o meio de campo e não criava nenhuma jogada perigosa. Aos 29, Douglas mais uma vez salvou seu time, com duas defesas consecutivas em chutes de Leandro e Petkovic dentro da grande área. Se o Alviverde encontrava dificuldades, a situação piorou com a expulsão de Jackson, no final do primeiro tempo, após uma jogada violenta. Com uma postura mais recuada, o Coritiba tentava os contra-ataques, mas seu setor de criação não estava bem. O Fluminense quase marcou aos 34, quando Beto recebeu livre de marcação na área e bateu em cima da zaga Alviverde. No final da partida, o técnico Cuca não poupou críticas ao seu atleta expulso. "Ele deveria ser punido. Não pode acontecer isso, em todos os jogos nós falamos sobre a proibição do carrinho. Aí o jogador é expulso, prejudica o time, e se nós levássemos uma goleada?". Para o herói do jogo, Douglas, o gramado pesado exigiu muita dedicação de todos. "O campo estava difícil demais, mas Deus abençoou", afirmou.