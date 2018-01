Fluminense empata e se complica O Fluminense complicou-se no Campeonato Carioca, ao empatar com o Friburguense por 2 a 2, nesta quarta-feira, em Nova Friburgo. Com o resultado, a equipe está praticamente fora da disputa da Taça Guanabara (o primeiro turno da competição) e também corre o risco de nem se classificar para a semifinal. No fina do jogo, revoltado com a arbitragem, o técnico do Flu, Renato Gaúcho, disse que o campeonato "é de cartas marcadas", insinuando uma "marmelada" para beneficiar o Flamengo. O atacante Romário não fez as pazes com a torcida do Flu. Ele parecia displicente, teve atuação apagada e foi vaiado pelo público. Houve tumulto no final da partida, com a invasão de torcedores em campo e uma briga envolvendo jogadores reservas e pessoal da comissão técnica do Fluminense. O Friburguense esteve melhor desde o início. Mas o rigor do árbitro Samir Yarak, que aplicou quatro cartões amarelos ao time da casa em apenas 20 minutos de jogo, acabou diminuindo o ímpeto do adversário do Fluminense. Acuado pelas seguidas punições, o Friburguense intimidou-se um pouco. O Fluminense, porém, não soube aproveitar as chances que teve. Aos 6 minutos do segundo tempo, o zagueiro Max, do Friburguense, foi expulso, ao cometer uma falta normal. Quando se esperava uma atitude mais audaciosa do Fluminense, foi o time da casa quem marcou, com Abdi, aos 11. O gol deu mais confiança para a equipe da cidade serrana. Quatro minutos depois, Ziquinha driblou César e ampliou. O Fluminense teve um gol mal anulado, assinalado por Carlos Alberto, logo em seguida ao segundo gol do Friburguense. Aos 38 minutos, no entanto, Carlos Alberto marcou de novo, e o gol foi validado. O Flu despertou e, aos 42, César, de cabeça, empatou o jogo. Ficha técnica: Gols: Abdi, aos 11, Ziquinha, aos 15, Carlos Alberto, aos 38, e César, aos 42 minutos do segundo tempo. Friburguense: Jefferson; Sérgio Gomes (Flavinho), Cadão, Max e Ademir; Messias, Gedeil, Bidu e Abdi; Ziquinha (Baltazar) e Paulo César (Nil). Técnico: Júlio Marinho. Fluminense: Kléber; Jancarlos, César, Zé Carlos e Jadilson; Marcão, Marciel (Ademilson), Alex Oliveira e Carlos Alberto; Romário e Fábio Bala. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro: Samir Yarak. Cartão Amarelo: Cadão, Ademir, Bidu, Zé Carlos, Nil, Gedeil, Messias. Cartão Vermelho: Max. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.