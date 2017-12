Fluminense empresta meia Higor Leite para o Volta Redonda

O meia Higor Leite, de 23 anos, mais uma vez não será aproveitado no elenco principal do Fluminense. O jogador, que não se apresentou com seus companheiros de clube ao técnico Abel Braga, foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Volta Redonda. Emprestado, ficará na equipe da Cidade do Aço até o fim do ano.

Ele já havia jogado pelo Volta Redonda em 2015, quando foi um dos destaques do Campeonato Carioca. Em seguida, até voltou ao Fluminense, mas não recuperou espaço, sendo, em 2016, cedido ao Goiás.

"Tive uma passagem muito boa pelo Volta Redonda, me identifiquei com o clube, com a torcida e estou feliz em estar de volta. Chego motivado, espero poder repetir as boas atuações que tive em 2015 e ajudar o Voltaço a fazer uma grande temporada, conquistando todos os objetivos traçados pela diretoria e comissão técnica", comentou o meia, que, por empréstimo, também passou por Criciúma e Avaí.