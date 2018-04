Fluminense empresta o jovem atacante Samuel ao Los Angeles Galaxy

RIO - A diretoria do Fluminense confirmou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Samuel ao Los Angeles Galaxy. Sem revelar os detalhes da negociação, os dois clubes explicaram que o jogador brasileiro chega ao time norte-americano cedido por um ano, com a opção de ser contratado em definitivo após o encerramento do acordo.

"Estamos satisfeitos de adicionar Samuel ao nosso elenco. Samuel é um jovem atacante, talentoso, com porte físico e habilidade. Estamos confiantes de que vai ajudar a impulsionar o nosso ataque em 2014", afirmou Bruce Arena, técnico do Los Angeles Galaxy.

Samuel se profissionalizou no Fluminense e já disputou 72 partidas pelo clube, com 15 gols marcados, tendo participado das conquistas do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro em 2012.

No ano passado, durante a janela de transferências internacionais do meio do ano, a sua ida para o Espanyol chegou a ser dada como certa, mas não foi sacramentada. Agora, porém, ele terá a oportunidade de atuar fora do futebol brasileiro.