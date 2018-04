Fluminense encara o Tigres querendo voltar ao G-4 do Carioca

O Fluminense precisa vencer o Tigres, às 18h30 deste sábado, no estádio do Maracanã, para voltar ao G-4 do Campeonato Carioca e evitar novo mal-estar no clube por causa da campanha irregular na temporada. Apesar de ter dispensado vários atletas desde o fim do ano passado e do término da parceria com a Unimed, o time tricolor iniciou a competição como favorito. Ocupa, porém, a quinta posição e hoje não se classificaria para a fase semifinal.

Fora do time na derrota da rodada anterior para o Macaé, o atacante Fred está de volta e quer manter a briga pela artilharia - está com 6 gols, dois atrás de Marcelo Cirino, do Flamengo. Com a presença do centroavante, Walter ficará entre os reservas.

O técnico Cristóvão Borges vai promover outras mudanças na equipe. O lateral-esquerdo Guilherme Santos e o meia Marlone vão iniciar a partida, respectivamente nas vagas de Fernando e Marcos Junior.

"Vai jogar aquele time que treinamos durante toda a semana. O jogo requer bastante movimentação e posse de bola. E com a entrada do Marlone, a equipe só tem a ganhar. Estamos nos ajustando, é um processo e todo processo requer tempo. Só que o tempo no futebol é para ontem. Estamos brigando para acertar a equipe e conseguir resultados. A luta é essa", declarou o treinador, após o treino desta sexta-feira nas Laranjeiras.

Ele espera um adversário bastante fechado na defesa, disposto a surpreender o Fluminense nos contra-ataques. "Acredito que o Tigres vá jogar assim também. Eles tem um jogo de transição, acredito que vão apostar nisso. Nos preparamos bem", comentou.