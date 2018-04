Fluminense encara Volta Redonda pela vaga na final Como a prioridade do Fluminense no semestre é a Copa Libertadores, o técnico Abel Braga não foi tão incisivo com seus jogadores para que superem o Volta Redonda, neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a fim de confirmar classificação para a final da Taça Rio. Claro que o técnico quer a vaga para a decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, o que pode vir até com um empate, mas sabe que o time tem um compromisso complicado, na quinta-feira, contra o Emelec, no Equador, no início do mata-mata da competição continental.