Fluminense encerra as contratações O coordenador de futebol do Fluminense, Paulo Bhering, informou nesta segunda-feira que, por falta de dinheiro, as contratações de reforços para o Campeonato Brasileiro estão "praticamente" encerradas. A equipe carioca já firmou compromisso com o goleiro Lugão, o lateral-direito Schneider e o atacante Léo Guerra, todos do Volta Redonda, além do meia Márcio Mossoró, que estava no Paulista. "Por hora não teremos mais contratações e o elenco será isso aí mesmo. Até porque, não temos caixa, fato que não nos permite sonhar", disse o coordenador de futebol do Fluminense. A má notícia para os torcedores é a provável saída de dois jogadores do elenco: o meia Diego e do zagueiro Antonio Carlos. Paulo Bhering explicou que a saída dos dois é inevitável porque o contrato de ambos termina no final do ano. "Hoje não há atleta inegociável. Antonio Carlos e Diego têm propostas e, caso elas sejam concretizadas, iremos realizar o negócio", afirmou Paulo Bhering. "Esse não é o nosso desejo. Mas temos necessidades e se renovarmos com eles teríamos que aumentar muito a nossa folha de pagamento."