Fluminense encerra novela e anuncia acerto com zagueiro Henrique

Companheiros no título do Campeonato Paulista de 2008 pelo Palmeiras, Pierre, Diego Souza, Diego Cavalieri e Henrique estão juntos novamente. O quarteto vai se reunir no Fluminense, que nesta segunda-feira encerrou uma das mais longas novelas da atual janela de transferências e anunciou a contratação do zagueiro, que estava no Napoli.

"Estou feliz por ser o Fluminense, por sua história, pelas pessoas que estão envolvidas nisso e pela torcida. É uma satisfação enorme vestir esse manto. Espero que possa fazer um bom trabalho e dar alegrias aos torcedores", disse Henrique ao site oficial do Fluminense. Ele assinou por três anos e vai se juntar ao elenco que faz pré-temporada nos EUA.

Henrique, que teve as melhores fases da sua carreira com a camisa do Palmeiras, estava defendendo o Napoli, da Itália. Ou melhor, estava treinando no clube de Nápoles, uma vez que poucas vezes entra em campo. No Campeonato Italiano desta temporada, não jogou - ficou no banco em todas as partidas até viajar ao Rio.

Homem de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2014, apesar da reserva, Henrique acumula boas atuações pelo Palmeiras (jogou lá em 2008 e de 2011 a 2013), mas decepções como sua passagem pelo Barcelona e agora o banco do Napoli.

Além do Fluminense, também Grêmio e Flamengo estavam interessados no zagueiro de 29 anos, que teria custado 2 milhões de euros à equipe carioca. Henrique não joga desde 14 de maio e chega para se juntar ao atacante Richarlison, ex-América-MG, e aos meias Diego Souza (ex-Sport) e Felipe Amorim (ex-Goiás) como reforços do Flu para 2016.