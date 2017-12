Fluminense, enfim, terá trio de ataque O técnico Abel Braga comemorou nesta segunda-feira a escalação do trio que considera importante para o desempenho do Fluminense: o meia-ofensivo Felipe mais os atacantes Leandro e Tuta. Com eles em campo, o treinador acha que a equipe vai progredir ainda mais no Campeonato Brasileiro - ocupa a 6ª posição, com 31 pontos, a três do líder Corinthians. "Fiquei um tempão sem poder colocá-los juntos em campo, mas agora acabou isso. O Tuta não sentiu mais dores e é um atacante nato. O Felipe suportou o jogo todo contra o Atlético-MG, num gramado pesado, e o Leandro conquistou o lugar dele", declarou o treinador, que espera que o Fluminense termine o primeiro turno entre os quatro primeiros colocados. "Para isso, temos que fazer o dever de casa", afirmou Abel Braga.