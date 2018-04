Fluminense enfrenta Barueri e a revolta da torcida A torcida do Fluminense promete uma tarde de protestos neste domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, onde o time enfrenta o Barueri, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faixas serão estendidas contra o time e a diretoria do clube. Isso deve aumentar o clima de tensão entre os jogadores tricolores. O Fluminense ocupa a penúltima posição na competição.