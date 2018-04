Fluminense enfrenta o Bangu para confirmar bom início

A boa vitória sobre o Americano na estreia do Campeonato Carioca deixou nos torcedores e no técnico Cuca a certeza de que o Fluminense está um passo à frente dos rivais, pelo menos neste início de temporada.

Para confirmar que a equipe está mesmo forte e preparada para ter um ano de sucesso, o time tricolor recebe o Bangu, nesta quarta-feira, às 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Como é feriado na cidade (dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro), a expectativa de público é boa. Vale lembrar que não serão vendidos ingressos, nesta quarta nas bilheterias do estádio.

O técnico Cuca ficou muito satisfeito com o desempenho do time no último domingo, mas não poderá repetir a escalação. O zagueiro Dalton, machucado, está vetado. Para a sua vaga, a escolha mais óbvia - e a que deve acontecer - é Cássio. O treinador aproveita para fazer mistério.

"Poder ser o Willians, o Cássio ou o Thiaguinho. Vamos analisar o adversário e ver qual a melhor opção", disse Cuca, deixando transparecer, porém, que não quer modificar muito a forma de atuar. "Só vou mexer por obrigação. Quanto menos mudar, melhor".

Se for fiel às suas palavras, Cuca vai optar por Cássio. A entrada do zagueiro manteria o esquema 3-5-2, sem alterações táticas. Já Willians, um meia, e Thiaguinho, um ala, forçariam uma considerável modificação na forma de atuar, com a transição para o 4-4-2.