Fluminense escala time reserva para a estréia do Brasileirão

As prioridades estão bem definidas no Fluminense. O técnico Renato Gaúcho bateu o martelo e vai escalar time reserva contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, na estréia do Campeonato Brasileiro. Mas já tem um desfalque entre a garotada. O volante Maurício seria mais uma vez observado como meia, mas torceu o tornozelo no treino de ontem, nas Laranjeiras e está descartado. O meio-campo tricolor deverá ser formado por Fabinho, Romeu, Arouca e David. Justamente por estar disputando a Libertadores e o Brasileiro em paralelo, Renato já temia situação semelhante e pede reforços para compor um elenco mais profundo. Quem pode chegar é o lateral-esquerdo Uendel, do Criciúma. "Estamos tentando o Uendel, e outros podem chegar", disse Renato, lembrando que dará muitas oportunidades aos garotos das divisões de base. "Temos uma safra promissora. Muitos terão chances neste Brasileiro." Renato também analisou o interessante confronto das quartas-de-final da Libertadores, entre seu Tricolor e o tricolor paulista. "Vamos medir forças e qualquer um pode passar. Vai ser um jogo difícil. Eles têm uma bola área muito forte."