Fluminense espera acertar com argentino Os jogadores do Fluminense se reapresentam nesta segunda-feira nas Laranjeiras, onde até quarta-feira serão submetidos a exames médicos. Depois, seguirão para a cidade mineira de Juiz de Fora, local da pré-temporada da equipe tricolor que estréia no Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, no dia 15, em Édson Passos. Até a viagem para Juiz de Fora, na quarta-feira, a diretoria do Fluminense espera definir a contratação do meia argentino Dario Conca, que tem contrato com o River Plate. De acordo com o representante do jogador no Brasil, Roberto Miguel, Conca deve vestir a camisa do clube carioca em 2006.