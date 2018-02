Fluminense espera apresentar Carlos Alberto nesta quarta Depois da complicada negociação para ter o meia Carlos Alberto, a diretoria do Fluminense optou por somente apresentar o jogador quando o presidente da MSI, Kia Joorabchian, assinar a documentação liberando o atleta. Na noite de segunda-feira, quase todas as pendências jurídicas foram resolvidas com o Corinthians. Para Carlos Alberto se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis para a realização da pré-temporada, o presidente da MSI, que está em Londres, precisa assinar a documentação e repassá-la por fax ao time carioca. Nesta terça, os dirigentes do Fluminense traduziram para o inglês todos os documentos e esperam receber nesta quarta todos eles devidamente assinados. Além da torcida, a expectativa pela apresentação de Carlos Alberto tomou conta dos jogadores. ?Estamos esperando que ele possa se juntar logo. É talentoso, chama a responsabilidade para si e tem experiência. Foi campeão no Porto, no Corinthians?, disse o lateral-esquerdo Júnior César.