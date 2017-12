Fluminense espera embalar de vez O técnico do Fluminense, Abel Braga, quer aproveitar a vitória de virada sobre o Vasco na quinta-feira, para embalar a equipe, que neste domingo enfrenta o Atlético Mineiro, às 18h10, no Mineirão, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de derrotar o time carioca, o Tricolor não vencia uma partida há cinco jogos, o que o distanciou dos líderes da tabela de classificação. Até por enfrentar uma equipe que estréia um novo técnico Marco Aurélio, e está na zona de rebaixamento do Brasileiro, o técnico do Fluminense pediu atenção redobrada aos jogadores. Mas o treinador afirmou que deseja ver o Tricolor atuando ofensivamente e "jogando com inteligência". Para enfrentar os mineiros, o Fluminense terá o desfalque do lateral-direito Gabriel, por ter levado o terceiro cartão amarelo, e o escolhido para substituí-lo foi Schnneider . A boa notícia é o retorno do atacante Leandro, que cumpriu suspensão. "Teremos dificuldades no Mineirão, pois o Atlético-MG está na zona de rebaixamento e o técnico Marco Aurélio fará a sua estréia. O Fluminense, por sua vez, precisa voltar à zona de classificação para a Libertadores", destacou Leandro. O atacante ainda festejou o retorno do meia Felipe ao time, já que deixará de atuar recuado para voltar a se posicionar na área e espera ter a chance de marcar o primeiro gol no Nacional. "Agora terei a chance de voltar ao ataque e posso ter mais oportunidades de marcar".