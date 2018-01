Fluminense espera fechar com Marcelinho O Fluminense pode acertar nesta sexta-feira a contratação do meia Marcelinho Carioca. O procurador do jogador, James Arruda, admitiu que as negociações com o clube estão adiantadas. De acordo com ele, a conversa com Celso Barros, presidente da empresa patrocinadora do Tricolor, foi satisfatória por causa do projeto da formação de uma equipe competitiva para 2004.