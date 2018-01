Fluminense espera fechar com Tuta O atacante Tuta, ex-Palmeiras e Flamengo, deve ser anunciado nesta terça-feira como o novo reforço do Fluminense. O jogador, de 30 anos, vai até as Laranjeiras para realizar exames médicos e, se aprovado, será contratado para a temporada de 2005. Já o zagueiro Fabiano Eller não está conseguindo ser liberado do Al Wakra, do Catar, e ficou sem previsão de chegada. O técnico do Fluminense, Abel Braga, havia pedido a contratação de um atacante para ser o "camisa 9" do time, após a saída de Edmundo. Tuta já atuou no futebol carioca, quando foi campeão em 2000, pelo Flamengo. E enquanto o nome de Tuta não é confirmado oficialmente, os dirigentes tricolores aguardam o zagueiro Fabiano Eller resolver sua situação no futebol árabe. Nesta segunda o jogador informou estar sendo coagido pelos dirigentes no Catar para assinar um documento, onde daria quitação a uma dívida de dois meses e meio de salários atrasados. "Estou vivendo um drama grande. Infelizmente, a embaixada do Brasil não está me ajudando", contou Fabiano Eller, por telefone. "Já entrei com um recurso na Fifa e espero que eles me ajudem a sair daqui e conseguir minha liberação."