Fluminense espera melhorar diante do Volta Redonda Após uma vitória burocrática sobre o Friburguense, na estréia da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio, os jogadores do Fluminense esperam ter um desempenho melhor contra o Volta Redonda, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira. E até para dar uma seqüência de jogos à equipe e melhorar o rendimento do grupo, o técnico Paulo César Gusmão optou por repetir o time da rodada inicial da competição. O meia Cícero concordou com algumas críticas feitas à atuação do Fluminense, na vitória por 1 a 0, na quarta-feira. Mas ele destacou que o time irá ganhar entrosamento e o ritmo ideal com a decorrência dos confrontos. ?Dou uma nota sete para a estréia, porque podemos render muito mais. Por exemplo, estive abaixo do que posso fazer em campo, mas isso é normal?, disse o ex-jogador do Figueirense. ?Daqui para a frente a tendência é melhorar porque nos conheceremos melhor em campo e também ganharemos ritmo de jogo.? No Volta Redonda, o técnico Moreno pediu a seus jogadores que esqueçam o nome dos adversários e atuem sem medo. ?Vamos buscar o gol e a vitória. O Fluminense investiu pesado, é uma grande equipe, mas jogar contra o Voltaço, no Raulino de Oliveira, não é tarefa fácil para nenhum clube?, frisou. A única dúvida na equipe é o lateral-esquerdo Hamilton, que se recupera de dores no é esquerdo. Se ele não estiver em condições de atuar, será substituído por Lima. Ficha técnica Volta Redonda x Fluminense Volta Redonda - Sandro; Júlio Cezar, Ailson, Alemão e Hamilton (Lima); Léo, Cadu, Adriano Felício e Sérgio Manoel; Amaral e Robert. Técnico: Moreno. Fluminense - Ricardo Berna; Carlinhos, Renato Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Romeu, Arouca, Carlos Alberto e Cícero; Rafael Moura e Alex Dias. Técnico: Paulo César Gusmão. Árbitro - Ubiraci Damásio. Horário - 16 horas. Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).