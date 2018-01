Fluminense espera resposta de Felipe Os dirigentes do Fluminense esperam anunciar ainda no início desta semana a contratação do meia Felipe, que deixou o Flamengo recentemente. De acordo com a diretoria tricolor, as negociações estão bem adiantadas. O procurador do jogador, o empresário Reinaldo Pitta ainda não respondeu à nova proposta do clube carioca. E a equipe também procura um volante para reforçar seu plantel. Xavier, do Vitória, é o preferido.