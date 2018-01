Fluminense espera resposta do Benfica O Fluminense pode anunciar oficialmente nesta quinta-feira o retorno do atacante Roger à equipe. O jogador já viajou para Lisboa, onde tenta acertar os últimos detalhes sobre o seu desligamento do clube português (deve se apresentar segunda-feira no Rio). A diretoria do Tricolor confirmou que as negociações já foram concluídas e aguarda apenas uma resposta dos dirigentes do Benfica, detentores do passe do atleta.