Fluminense está em busca de resposta Para o confronto de domingo, o técnico do Fluminense, Abel Braga, exigiu dos jogadores uma postura diferente do vexame da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, na derrota por 4 a 3. O treinador destacou que houve um excesso de erros e que só resta ao time atuar de maneira convincente para se redimir e conquistar o título. "Não há pergunta a ser feita. O que existe é uma resposta que precisamos dar no próximo domingo", afirmou o técnico do Fluminense. "Infelizmente, não poderíamos imaginar que cometeríamos tantos erros.? Após a reapresentação desta terça-feira, a delegação tricolor viaja nesta quarta para Cabo Frio, na Região dos Lagos. O técnico do Fluminense negou que o time esteja fugindo da torcida porque perdeu o primeiro confronto. Enfatizou que a viagem estava programada desde a semana passada e o objetivo é o de dar tranqüilidade aos jogadores. "Queremos é trabalhar com calma, como já gostaríamos de ter feito na semana passada. E essa viagem é tão importante que há muito a tinha pedido", disse Braga. "Mesmo se tivéssemos vencido não permaneceríamos no Rio."