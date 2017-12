Fluminense está na final da Taça Guanabara O Fluminense confirmou o seu favoritismo e, mesmo sem Romário e Ramon, não teve dificuldades para vencer o Americano, por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, garantindo a classificação à final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Mais uma vez o maior estádio do mundo recebeu um bom público (pouco mais de 30 mil espectadores). Agora, o Tricolor espera o vencedor do confronto entre Vasco e Flamengo, neste domingo, para saber quem será seu adversário na decisão. A forte marcação do Americano impedia o Fluminense de conseguir organizar qualquer jogada de ataque. Apesar da pressão tricolor, o time não concluía em gol. A melhor oportunidade saiu apenas em cobrança de falta do meia Roger. Mas o atacante Marcelo não aproveitou. Até que, aos 15 minutos, Edmundo decidiu aparecer no jogo. Ele deu belo toque para o lateral-direito Leonardo Moura, que driblou o goleiro Charles e abriu o placar. O Americano respondeu em seguida. O goleiro Kléber evitou o empate. A equipe de Campos parecia não ter sentido o gol e voltou a assustar o Fluminense. O lateral-esquerdo Wederson cruzou e Flávio Santos finalizou para ótima defesa de Kléber. No rebote, Luciano Viana completou e o goleiro tricolor espalmou para fora. Aos 24, alívio para o time das Laranjeiras. Júnior César fez boa jogada individual e ampliou. Na segunda etapa, o forte ritmo imposto pelas equipes no primeiro tempo caiu vertiginosamente. O Fluminense parecia satisfeito com o resultado, enquanto o Americano, apesar do enorme esforço, não conseguia criar chances de marcar seu gol. A melhor oportunidade do time de Campos ocorreu com Luciano Viana, mas ele chutou em cima de Kléber. O Fluminense, por sua vez, somente assustou em cobrança de falta de Roger. Ele chegou a dar um bom chute de fora da área. Porém, o goleiro Charles fez fácil defesa. Aos 47, Cristiano descontou para o Americano. Tocando a bola e esperando o tempo passar, o Tricolor levou o jogo até o final quando finalmente pôde comemorar a classificação à final da Taça Guanabara.