Fluminense está perto do milésimo gol Candidatos não faltam para ser o autor do milésimo gol do Fluminense em Campeonatos Brasileiros. A equipe das Laranjeiras tem, no total, 999 gols registrados na Primeira Divisão e a marca histórica pode ser atingida no jogo de quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Para o atacante Leandro, mais importante que fazer o milésimo gol, é entrar para a história do Fluminense por conquistar muitos títulos e ser querido pela torcida. ?O primeiro passo é levantar o troféu do Brasileiro e, depois, levar o clube à Taça Libertadores da América?, declara Leandro, que antes mesmo do encerramento de seu contrato, em dezembro de 2005, pretende renová-lo por mais uma temporada. Leandro, que fez dois gols nesta edição do Nacional, está feliz por fazer parte de um elenco unido e com boa qualidade técnica. ?O grupo é forte e vem demonstrando isso a cada partida. O Fluminense tem tudo para conquistar o Brasileiro?, aposta.