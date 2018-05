Fluminense estreia bem no Brasileirão e faz 3 a 0 no Figueirense

RIO - O Fluminense fez promoção de ingresso e, diante de um bom público, estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de 2014. A equipe do técnico Cristóvão Borges recebeu o Figueirense no Maracanã, neste sábado, e aplicou 3 a 0. Rafael Sóbis e Fred foram os destaques.

Disposto a apagar de vez o fracasso no Carioca e mostrar que tem condições de brigar pelas primeiras colocações no Brasileiro, o Fluminense procurou se impor desde os primeiros minutos de jogo. Para isso, teve em Conca o principal articulador no meio e explorou as jogadas de fundo com Wagner. Na frente, Rafael Sóbis e Fred demonstravam entrosamento e exigiam atenção constante dos zagueiros Nirley e Thiago Heleno.

O Fluminense abriu a contagem aos 30 minutos, quando Fred recebeu na entrada da área e ajeitou para Rafael Sóbis mandar no ângulo esquerdo. Com a vantagem, o time se animou ainda mais e foi para a pressão. Aos 43, Wagner entrou na área pela esquerda e Thiago Heleno, atabalhoado, trombou com o meia. O juiz marcou pênalti, que Fred bateu com qualidade para fazer 2 a 0.

Dominado na primeira etapa - o Flu teve 61% de posse de bola -, o Figueirense voltou com duas alterações para o segundo tempo. Paulo Roberto e Nem entraram nas vagas de Marcos Assunção e Lúcio Maranhão, reforçando o meio de campo da equipe catarinense.

Nos primeiros dez minutos as alterações pareceram dar certo. O Figueirense equilibrou as ações de jogo e conseguiu segurar o ímpeto do Fluminense. Mas, aos poucos, a equipe do técnico Cristóvão Borges voltou a ter o controle e não tardou para ampliar. Aos 14, Rafael Sóbis foi à linha de fundo e chutou duas vezes para o meio da área, sendo que na segunda delas Nirley acabou desviando para o fundo do próprio gol, marcando contra.

Mesmo com a vitória praticamente garantida, o Fluminense não diminuiu seu ritmo. Usando sempre os flancos, o time seguiu criando chances de gol. Da mesma forma, o Figueirense melhorou ofensivamente com a entrada de Vitor Júnior, mas, sem uma referência na área, teve poucas chances claras de descontar.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 0 FIGUEIRENSE

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho (Valência), Jean, Wagner (Biro Biro) e Conca; Rafael Sobis (Walter) e Fred. Técnico - Cristóvão Borges.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno e Marcos Pedroso; Luan, Marcos Assunção (Paulo Roberto) e Giovanni Augusto e Dudu (Vitor Júnior); Everton Santos e Lúcio Maranhão (Nem). Técnico - Vinícius Eutrópio.

GOLS - Rafael Sóbis, aos 30, e Fred, aos 44 minutos do primeiro tempo. Nirley (contra), aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÃO AMARELO - Thiago Heleno e Paulo Roberto.

RENDA - R$ 385.535,00.

PÚBLICO - 31.173 pagantes (35.020 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).