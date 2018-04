Fluminense estreia cheio de otimismo e confiança

A incrível arrancada na reta final do último Campeonato Brasileiro, que livrou o clube de um rebaixamento que parecia certo, fortaleceu o grupo do Fluminense. Por isso mesmo, a expectativa nas Laranjeiras é a melhor possível para a disputa desta temporada.

A base do elenco do ano passado foi mantida, enquanto também chegaram alguns reforços. "Eles (os jogadores) estão querendo. A luta e respeito na briga por uma vaga no time titular estão sendo muito bons. Estou muito contente com a dedicação de todos", disse o técnico Cuca.

Referência do ataque do Fluminense, Fred concorda com Cuca: quer ver um time de guerreiros em campo, disposto a fazer história. "Confio na força desse grupo", elogiou o atacante, ressaltando que tem conversado com todo o grupo sobre a importância de estrear com vitória no Campeonato Carioca.