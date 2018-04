Fluminense estreia no Carioca com vitória em Campos

Muitos diziam que estrear no Campeonato Carioca contra o Americano, em Campos, seria uma pedreira. O Fluminense conseguiu transformar um jogo teoricamente difícil em fácil. Com boa atuação, venceu por 3 a 0, neste domingo, e, por mais que seja cedo, deixou seu torcedor ainda mais otimista para esta temporada.

Fim do primeiro tempo e a torcida do Fluminense festejava nas arquibancadas do estádio Godofredo Cruz a primeira vitória do time no Estadual do Rio de Janeiro. E realmente a fatura já estava liquidada. O Americano estava entregue. Tinha um jogador a menos - Paulo Henrique foi expulso - e o placar marcava 2 a 0 para a equipe tricolor - gols do meia Éwerton, contratado ao Barueri, e do atacante Maicon.

Dos quatro clubes grandes do Rio, o Fluminense é o que teve a atuação mais convincente nesta primeira rodada. Pode não ter sido espetacular, mas tinha o espírito daquela equipe que arrancou e se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. Jogou com muita vontade.

O atacante Fred traçou algumas metas para o ano de 2010: marcar 60 gols e conquistar títulos. Ele sonha disputar a Copa do Mundo da África do Sul, em junho, mas o artilheiro passou em branco neste domingo.

O meia Conca também não balançou as redes, mas foi o grande destaque do Fluminense no jogo contra o Americano. Ditou o ritmo da equipe com sabedoria e habilidade. Estreante, vindo do Goiás, o lateral-esquerdo Júlio César também foi saudado pela torcida. Foi ele que marcou o terceiro gol do time tricolor, anotado no segundo tempo.

Ficha técnica

Americano 0 x 3 Fluminense

Americano - Fred; Nirley, Leandro Leite, João Carlos e Alex; Paulo Henrique, Leandro Senna (Zambi), Diego Salles e Rafinha; Evandro (Marcos Vinícius) e Itacaré (Ruan). Técnico: Cipriano Alexandre.

Fluminense - Rafael; Gum, Dalton (Willians) e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho (Alan), Ewerton (Thiaguinho), Conca e Júlio César; Maicon e Fred. Técnico: Cuca.

Gols - Ewerton, aos 23, e Maicon, aos 46 minutos do primeiro tempo; Júlio César, aos 10 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Leandro Leite (Americano); Diguinho, Júlio César, Thiaguinho e Leandro Euzébio (Fluminense).

Cartão vermelho - Paulo Henrique (Americano).

Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ).

Renda - Não disponível.

Público - 4.781 pagantes.

Local - Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ).