Fluminense estréia no Estadual com magra vitória por 1 a 0 O time de estrelas do Fluminense precisou de 49 minutos para marcar o único gol da vitória sobre o Friburguense, nesta quarta-feira, na estréia no Estadual do Rio. No jogo de abertura da rodada dupla no Maracanã, o time das Laranjeiras mostrou um bom toque de bola, mas foi evidente a falta de entrosamento entre os jogadores. Dos 16 reforços da equipe, oito começaram como titulares. O principal deles, o ex-meia corintiano Carlos Alberto, pouco apresentou em campo, mas foi o responsável pela principal oportunidade de gol da equipe no primeiro tempo. Em uma cobrança de falta, Carlos Alberto obrigou o goleiro Adriano a fazer uma difícil defesa. O Friburguense, apesar de um elenco limitado, conseguiu criar as melhores chances na etapa inicial. Mas, logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Fluminense abriu o marcador, em um jogada de um ex-são paulino, o atacante Alex Dias, que chutou forte e Adriano não conseguiu defender. Após o gol, o técnico Paulo César Gusmão modificou o time e colocou mais três estreantes em campo: Thiago Neves, Soares e Davi nos lugares do meia Cícero, do atacante Rafael Moura e do lateral-direito Carlinhos. Apesar das mudanças, o Fluminense seguiu cometendo vários erros de passes e pouco ameaçou o gol do Friburguense, apesar do apoio de seus torcedores. Com a vitória assegurada, a torcida tricolor, aos gritos de ?é campeão?, começou a provocar os rivais do Botafogo, que chegaram para a segunda partida da noite entre o atual campeão carioca e o vice-campeão, o Madureira. Ficha técnica Fluminense 1 x 0 Friburguense Fluminense - Ricardo Berna; Carlinhos (Davi), Renato Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Romeu, Arouca, Carlos Alberto e Cícero (Thiago Neves); Rafael Moura (Soares) e Alex Dias. Técnico: Paulo César Gusmão. Friburguense - Adriano; Sérgio Gomes, Cadão, Ronam e Gilson; Bidu, Daniel, Gleisson e Carlos Alberto (Crispim); Mossoró (Ricardinho) e Ziquinha (Eder). Técnico: Cleimar Carvalho. Gols - Alex Dias, aos 4 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Renato Silva (Fluminense); Bidu e Daniel (Friburguense). Árbitro - Marcelo de Souza Pinto. Renda e público - Não divulgados. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).