Fluminense fará preparação em Minas O Fluminense escolheu a cidade mineira de Juiz de Fora para se refugiar e tentar recuperar-se no Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube optou por tirar o time do Rio, após as três últimas derrotas consecutivas na competição, que permitiu o Palmeiras totalizar 67 pontos ? um a menos que os cariocas ? e ameaçar a conquista da vaga na Copa Libertadores da América. O preparador-físico do Fluminense, Cristiano Nunes, comemorou a possibilidade de poder recuperar o condicionamento da equipe durante a semana. Destacou que o fato de o elenco sair do Rio e ficar somente concentrado em treinar ajudará ainda mais o desempenho dos jogadores durante a partida de domingo contra o Juventude. ?Sem dúvida é importante termos esse tempo, até porque tudo esse esforço vale uma vaga na Libertadores. E precisamos nos cuidar da melhor forma possível?, disse o preparador-físico tricolor. ?E tendo uma semana para trabalhar é possível recuperar os jogadores e deixá-los em sua melhor forma?. Nunes destacou que o tempo para treinamentos será suficiente para recuperar jogadores que vêm sentindo dores musculares, como o meia Petkovic. O único desfalque confirmado até o momento é o volante Marcão, que cumpre suspensão. Milto do Ó é o mais cotado para ficar com a vaga.