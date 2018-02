Fluminense faz 12 a 1 em amistoso contra o Villa Rio Em seu segundo amistoso na temporada, o Fluminense arrasou o Villa Rio por 12 a 1, na tarde desta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Estado, onde o time realiza a pré-temporada. O destaque da movimentação foi o ex-meia corintiano Carlos Alberto. ?À medida em que treinamos, chegamos mais perto do ideal. Mas, independentemente de qualquer coisa, o desempenho da equipe mostrou que todos estão empenhados?, disse Carlos Alberto. ?Ninguém tem lugar assegurado na equipe e isso ficou claro.? Apesar da boa atuação, o meia destacou que sentiu dores musculares no fim da movimentação. ?Só me queixei um pouquinho. Até pelo tempo que fiquei sem treinar e jogar é algo natural?, frisou o jogador, afastado do Corinthians em outubro após uma discussão com Emerson Leão num jogo pela Copa Sul-Americana. O técnico Paulo César Gusmão continua a fazer suspense sobre a escalação da equipe para a estréia no Estadual do Rio, no dia 24, contra o Friburguense. Mas, nesta quarta-feira, o comandante da equipe das Laranjeiras armou o time com Ricardo Berna; Carlinhos, Renato Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Romeu, Arouca, Cícero e Carlos Alberto; Rafael Moura e Alex Dias. Essa equipe atuou no primeiro tempo e saiu de campo com vitória por 5 a 0.