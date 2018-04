Fluminense faz inauguração simbólica do CT em seu aniversário de 114 anos

O Fluminense aproveitou a comemoração do aniversário de 114 anos nesta quinta-feira para inaugurar simbolicamente o seu novo Centro de Treinamento, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi também a primeira visita do elenco às futuras instalações do clube.

Os jogadores permaneceram por cerca de uma hora no local e puderam conferir a reta final das obras, os campos de futebol, vestiário, área de lazer, rouparia... A expectativa é que façam o primeiro treino no novo espaço daqui 15 dias.

O terreno de 39,3 mil metros quadrados foi cedido pela prefeitura pelos próximos 100 anos. O Fluminense, segundo o vice-presidente de projetos especiais, Pedro Antonio, investiu cerca de R$ 30 milhões. "Tudo que está sendo feito aqui custou um Kenedy. Ele foi vendido (ao Chelsea) por US$ 10 milhões (cerca de R$ 32 milhões)", informou.

O Centro de Treinamento é dividido por setores. Dos quatro, três serão entregues nas próximas semanas. O setor 1 conta com lavanderia, garagem e depósito para materiais. O 2 e o 3, os dois campos de futebol (haverá um terceiro futuramente), vestiários, departamento médico, fisioterapia, musculação, piscinas e recuperação dos atletas.

O setor 4, que vai demorar mais tempo para ser finalizado, é um prédio de seis andares, que servirá de hotel e ainda abrigará a parte administrativa, a sala de imprensa e o refeitório.

LARANJEIRAS

Antes de conhecer o novo CT, os jogadores do Fluminense treinaram nas Laranjeiras, de olho no duelo contra o Atlético Paranaense, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Levir Culpi testou apenas uma mudança em relação à vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada. O lateral-direito Wellington Silva, que cumpriu suspensão, retoma a vaga de Jonathan.