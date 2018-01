Fluminense faz proposta para Luizão O ataque é o setor que mais carece de reforços no Fluminense. Esta é a opinião do técnico Abel Braga, que tem à sua disposição apenas Mauro, Alex, Rodrigo Tiuí e Fábio Bala - os três últimos revelados nas categorias de base do clube. E a diretoria já está trabalhando para resolver esse problema. Tanto que, o Fluminense fez nesta quinta-feira uma proposta oficial para contratar o atacante Luizão, que não acertou com o Corinthians e está atualmente sem clube. A diretoria espera uma resposta até sexta e, se não houver negócio, pretende procurar Guilherme, que defendeu o Atlético-MG na temporada passada. Enquanto isso, o elenco continua treinando na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. O meia Juninho, novo reforço da equipe, se apresentou nesta quinta-feira com um discurso otimista. "Me transferi ao Rio para dar certo", avisou. Novidade - O lateral-esquerdo Lino, ex-São Paulo, é mais um reforço do Fluminense para 2005.