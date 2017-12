Fluminense faz proposta para Oswaldo A diretoria do Fluminense fez nesta terça-feira uma proposta para a renovação do contrato do técnico Oswaldo de Oliveira. Ele deve dar a resposta amanhã. O treinador, inclusive, agradeceu o apoio que a torcida tricolor, com quem teve alguns problemas no início do Campeonato Brasileiro, demonstrou nos últimos dias. Ele garantiu que quer continuar no comando do Fluminense. O elenco do Fluminense se reapresentou hoje, nas Laranjeiras, e foi liberado para férias. A emoção tomou conta de todos. O volante Sidnei, que não deverá permanecer no clube para a próxima temporada, chegou a chorar e disse que formou uma grande família no Tricolor. Seu passe pertence ao São Paulo e o empréstimo termina no fim do mês.