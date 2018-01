Fluminense faz treino recreativo antes da última rodada do Brasileirão

Sob o comando do técnico interino Marcão, o Fluminense realizou neste sábado o derradeiro treino, com atividade recreativa, antes da partida contra o Internacional, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Edson Passos, às 17h de domingo.

Na atividade, o time carioca não contou com 12 atletas do elenco que já estão em férias. Após o tradicional "rachão", Marcão fez um trabalho de finalizações e o atacante Pedro se destacou com um belo gol de voleio.

Enquanto o Fluminense entra em campo sem grandes objetivos na tabela do Brasileirão, o seu adversário, o Inter, faz um jogo de vida ou morte. O time carioca aparece na 12.ª posição, com 49 pontos. Já os gaúchos ocupam a 17.ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, com 42 pontos e dois a menos que o Sport.

Para a partida, o time que ficou definido na última sexta deve ser o titular com a seguinte formação: Júlio César; Wellington Silva, Nogueira, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson e Gustavo Scarpa; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.