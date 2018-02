Fluminense fecha ciclo de reforços com Thiago Silva e Rafael O Fluminense apresentou nesta quarta-feira seus dois últimos reforços para 2007: o zagueiro Thiago Silva e o lateral-direito Rafael, ambos com contrato até 2008. Após a cerimônia, o coordenador de futebol, o ex-lateral Branco, se mostrou satisfeito com as 16 contratações realizadas. Thiago Silva, de 22 anos, retornou ao Fluminense depois de deixar o clube no ano passado. O jogador não se adaptou ao Porto, de Portugal, dono de seus direitos federativos, e conseguiu voltar a seu clube de origem. ?Volto querendo conquistar os títulos que nós não conseguimos no ano passado. Sonho com a seleção brasileira e o trabalho no Fluminense pode me levar até lá. Vou fazer o melhor para conseguir esta convocação?, disse. O lateral-direito Rafael, que estava no Messina, da Itália, também mostrou a mesma empolgação do zagueiro - ele foi revelado no Coritiba e teve passagens apagadas por Vasco, Flamengo e São Paulo. Eles se juntam aos atacantes Alex Dias (ex-São Paulo), Rafael Moura (Corinthians) e Soares (Figueirense); os meio-campistas Fabinho (Inter), David (Marília), Cícero (Figueirense) e Thiago Neves (Vegalta Sendai, do Japão); os laterais Ivan (Atlético-PR), Carlinhos (Avaí) e Júnior César (Botafogo); e os zagueiros Renato Silva (Flamengo), Douglas (Cabofriense) e Luiz Alberto (Santos). Depois de apresentar os dois reforços, Branco disse que o equilíbrio entre os times titular e reserva, nos coletivos realizados pelo técnico Paulo César Gusmão, mostrou que as negociações foram acertadas. ?Os coletivos têm sido equilibrados e mostram que o elenco foi bem escolhido. A competição entre eles é sadia e quem ganha é o Fluminense. Montamos um time competitivo e estou muito satisfeito?, disse o ex-jogador, que deixou o comando das categorias de base da seleção brasileira para trabalhar no clube que o revelou.