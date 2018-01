Fluminense fecha com o meia Felipe Após o insucesso na tentativa de ter o sérvio Petkovic, que optou atuar no futebol árabe, o Fluminense acertou a contratação do meia Felipe, ex-Flamengo, para ser o ídolo da torcida na temporada de 2005. O presidente tricolor Roberto Horcades informou, na noite desta quarta-feira que o jogador aceitou jogar pela equipe carioca. ?Agora, está tudo certo e podemos falar oficialmente. Todo o atleta precisa pensar como o Felipe, que acreditou na estrutura do Fluminense?, afirmou Horcades. ?Ele vem para ser o camisa dez do time. E tenho a certeza de que vai honrar essa camisa que tantos craques já vestiu. Futebol o Felipe tem de sobra.? A tendência é a de que Felipe se apresenta somente na segunda-feira e não nesta quinta pela manhã, nas Laranjeiras, com os demais companheiros de elenco e comissão técnica. ?Estamos muito motivados e o Felipe veio para comandar este grupo. A torcida tricolor pode ter a certeza de que seremos campeões a curto, médio e longo prazo?, prometeu o dirigente. O técnico do Fluminense, Abel Braga, foi outro que festejou a contratação de Felipe. No primeiro semestre de 2004, ele treinou Felipe no Flamengo. Durante este período, o jogador colecionou boas atuações pelo equipe rubro-negra. Após a saída do treinador, no segundo semestre, os desempenhos do meia foram afetados e as boas exibições tornaram-se escassas.