Fluminense fica no 0 a 0 com a Portuguesa e segue sem vencer no Carioca

O Fluminense segue sem vencer no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o time dirigido por Abel Braga ficou no empate sem gols com a Portuguesa, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e continua na lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos somados.

+ TEMPO REAL - Fluminense 0 x 0 Portuguesa-RJ

Com saldo de -2 gols, o Fluminense está empatado em pontos com Madureira, que tem saldo -1, e Botafogo, com saldo zero e um jogo a menos. A Portuguesa ocupa a terceira colocação, com três pontos. A zona de classificação é composta por Macaé, em segundo com quatro, e Boavista, líder com seis.

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times criando chances para abrir o placar. O Fluminense procurava o centroavante Pedro em cruzamentos e jogadas de linha de fundo e arriscava chutes de fora da área, obrigando o goleiro Milton Raphael a trabalhar.

Nos contragolpes, a Portuguesa também levava perigo, mas pecava na hora da finalização, desperdiçando boas chances de surpreender o adversário. Pouco antes do intervalo, Gum derrubou o atacante Sassá dentro da área em lance polêmico e muito reclamado pelos jogadores da Portuguesa, mas o árbitro Grazziani Maciel Rocha não marcou nada.

Na segunda etapa, a Portuguesa seguiu assustando e por pouco não abriu o placar em duas oportunidades. Aos 26 minutos, em chute cruzado de Fabinho que tocou na trave, e três minutos mais tarde, com o zagueiro Marcão, que aproveitou cruzamento em cobrança de falta e cabeceou no travessão.

Para responder, o técnico Abel Braga promoveu as entradas de jogadores jovens e ofensivos, como Robinho, Pablo Dyego e Matheus Alessandro. A equipe tricolor até cresceu nos minutos finais, mas não conseguiu mexer no placar, amargando mais um empate neste início de temporada.

No último minuto, Sornoza, que já tinha cartão amarelo, ainda foi expulso por dar um tapa em Fabinho em uma disputa no meio de campo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A Portuguesa enfrenta o Macaé, no Moacyrzão, enquanto o Fluminense joga com o Madureira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 PORTUGUESA

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves (Robinho), Gum, Ibañez e Gilberto (Pablo Dyego); Jadson, Douglas (Matheus Alessandro) e Sornoza; Ayrton Lucas, Marcos Junior (Caio) e Pedro. Técnico: Abel Braga.

PORTUGUESA - Milton Raphael; Cássio, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz (Abuda), Jhonnatan e Maicon Assis (Rayllan); Sassá (Fabinho), Alexandro (Tiago Amaral) e Romarinho (Philip). Técnico: João Carlos Ângelo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Pablo Dyego, Matheus Alessandro e Sonoza (Fluminense); Luan, Abuda, Maicon Assis e Sassá (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO - Sornoza (Fluminense).

RENDA - R$ 21.135,00.

PÚBLICO - 1.270 pagantes (1.414 total)

LOCAL - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).