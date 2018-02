Fluminense fica sem Leandro na final Ainda em comemoração pela classificação à final da Taça Rio, o Fluminense recebeu neste domingo a notícia de que o atacante Leandro não poderá atuar mais pela equipe no Campeonato Carioca, por causa de uma luxação no ombro direito, que o afastará dos gramados por no mínimo 15 dias. Mas, enquanto perdeu Leandro, o Fluminense poderá contar com a volta do meia Preto Casagrande, já recuperado de uma contusão muscular na coxa direita que o afastou por 1 mês. Ele deve participar, inclusive, da final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca - o jogo será domingo que vem, contra o vencedor de Flamengo x Volta Redonda, que acontece nesta segunda-feira. A contusão de Leandro ocorreu aos 3 minutos do primeiro tempo da partida em que o Fluminense eliminou o Vasco nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Ele se chocou com o volante Gomes, do time vascaíno, mas continuou em campo até o final da etapa inicial. Seu substituto será Alex, artilheiro da equipe no campeonato, com 6 gols. Enquanto isso, o técnico Abel Braga irá ao Maracanã nesta segunda-feira, para acompanhar Flamengo x Volta Redonda. "Nunca escolhi adversário e não será agora que irei fazê-lo. Aquele que ganhar, com certeza, será um oponente difícil", afirmou.