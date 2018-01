Com Ronaldinho, Flu treina faltas para bater Fla no clássico carioca

No último treino antes do clássico diante do Flamengo, que acontece neste domingo a partir das 16h, no Maracanã, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o técnico do Fluminense, Enderson Moreira, dedicou atenção especial ao treino técnico de finalizações. Na atividade realizada neste sábado, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, laterais, meias e volantes se revezavam na hora de executar o cruzamento, enquanto os demais fechavam na área para concluírem a gol.

Antes de praticarem finalizações, os jogadores - com Fred e Ronaldinho - pegaram pesado em intenso treino físico comandado pelos preparadores Flávio Vignoli e Gabriel Pinho. Por último, os jogadores se dividiram em duas equipes para a tradicional atividade recreativa na véspera das partidas. Reforçada pelo observador técnico Daniel Cerqueira, a equipe comandada pelos volantes Edson e Jean, pelo lateral Wellington Silva e o meia Gustavo Scarpa saiu vencedora diante do time "adversário".

Após o treino, enquanto a maioria já se encaminhava para o vestiário, os meias Vinícius, Higor Leite, Gustavo Scarpa e o volante Douglas treinaram muito as cobranças de falta. Enderson Moreira e os auxiliares Marcão e Luis Fernando Flores acompanharam de perto o desempenho dos atletas e o aproveitamento foi excelente.

Com 33 pontos, o Flu ocupa a sétima colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Uma vitória no clássico pode deixar a equipe no G4 ou bem próxima do grupo dos melhores da competição nacional.