Fluminense ganha da Ponte de virada O Fluminense ganhou da Ponte Preta por 2 a 1, de virada, neste sábado, em Caio Martins, no Rio. A equipe de Campinas até que teve uma boa atuação, mas acabou perdendo a liderança do Torneio Rio-São Paulo, ficando com 10 pontos, enquanto o Botafogo chegou a 11. Já o Tricolor carioca subiu para 8 pontos. A Ponte Preta aproveitou a desorganização do Fluminense e começou dominando a partida. Tanto que abriu o placar aos 11 minutos, depois de um bela jogada do artilheiro Washington, que driblou o goleiro Murilo e tocou para o meia Marquinhos fazer 1 a 0. O atacante Jean ainda poderia ter aumentado a vantagem, mas cabeceou a bola na trave. O Fluminense começou a reagir aos 23 minutos, quando o zagueiro César mostrou oportunismo numa confusão dentro da área adversária e empatou o jogo. A virada da equipe carioca aconteceu sete minutos depois, com o volante Marcão, que, de cabeça, fez 2 a 1. Durante o segundo tempo, a Ponte Preta criou mais oportunidades de gol, mas foi infeliz nas finalizações. Washington desperdiçou duas chances, num chute defendido pelo goleiro Murilo e numa bola que acertou a trave. O técnico Oswaldo Alvarez ainda tentou melhorar a equipe paulista, colocando Alex, Roberto e Lucas nos lugares do lateral-esquerdo Alexandre, do zagueiro Ronaldão e do meia Humberto, respectivemente, mas não conseguiu evitar a derrota. Aos 45 minutos, o zagueiro Alex ainda foi expulso pelo árbitro Carlos Eugênio Simon, depois de ter cometido uma violenta falta no volante Roberto Brum, do Fluminense.