Fluminense ganha do Inter no Beira-Rio Mesmo com mais de 30 mil torcedores no estádio do Beira-Rio, nesta quinta-feira à tarde, em Porto Alegre, o Inter perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Fluminense, que ganhou por 1 a 0, com gol de Carlos Alberto aos 16 minutos do segundo tempo, e chegou aos 27 pontos. Já o time gaúcho tem 47, contra 52 do líder Cruzeiro. Diante do favoritismo do Internacional, o Fluminense apertou na marcação. Marcão, Sidney e Diego controlaram bem o meio-campo. Sem espaço para construir jogadas, o time gaúcho passou a tentar lançamentos longos para a área adversária. Mas os zagueiros do Fluminense, bem colocados, afastaram todas as bolas. Ao final do primeiro tempo, o técnico Joel Santana não escondia seus planos para o time carioca. "A torcida vai pressionar, mas vamos explorar o contra-ataque", anunciava. Dito e feito. O Internacional partiu para o ataque no segundo tempo. Criou chances que Claiton, Jéfferson Feijão, Gavilán e Nilmar. Mas não marcou. Aí, aos 16 minutos, Carlos Alberto passou por dois zagueiros e acertou o ângulo de Luiz Müller, fazendo 1 a 0 para o Fluminense. Para tentar evitar a derrota no Beira-Rio, onde o Inter estava invicto neste ano, o técnico Muricy Ramalho substituiu o ala Gavilán pelo atacante Cidimar. A equipe gaúcha ainda teve duas chance para empatar. Aos 39 minutos, César salvou o Flu após um chute de Nilmar. E aos 45, Cidimar cabeceou para fora um cruzamento de Edu Silva.