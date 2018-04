Fluminense ganha do Inter por 3 a 1 Com uma boa atuação do atacante Edmundo e do meia Roger, o Fluminense manteve a invencibilidade dentro de casa neste Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Internacional por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com esse resultado, o time carioca chegou aos 39 pontos. E do lado gaúcho, o técnico Joel Santana deve ser demitido. Apesar da vitória, mas ainda antes do terceiro gol do Fluminense, marcado por Thiago aos 45 minutos do segundo tempo, a torcida hostilizou o técnico Alexandre Gama por causa das substituições que ele fez e pediu a contratação de Renato Gaúcho. No fim do jogo, no entanto, os torcedores, mais aliviados, aplaudiram o treinador e os atletas. Lançamentos errados, lentidão na hora de dar os passes, atletas desatentos em campo e poucas finalizações. Este é o resumo do início do jogo entre Fluminense e Internacional. O time gaúcho ainda teve duas boas oportunidades de gol, mas não concluiu com eficiência. Aos 28 minutos, após bom passe de calcanhar do atacante Rafael Sóbis, o lateral-esquerdo Felipe cruzou e Fernandão, de cabeça, mandou a bola na trave. oucos minutos depois, Rafael Sóbis avançou em direção ao gol de Fernando Henrique e cruzou forte para dois atletas do Internacional, livres de marcação na pequena área, completarem. No entanto, Fernandão e Élder Granja não conseguiram tocar na bola, para irritação do técnico Joel Santana. A partir deste lance, o Fluminense despertou. O atacante Edmundo, o meia Roger e o lateral-esquerdo Júnior César foram os mais acionados e atuaram bem. Assim, não demorou muito tempo para sair o primeiro gol. Aos 37 minutos, o lateral-direito Leonardo Moura cruzou e o volante Edinho colocou, de forma infantil, a mão na bola para evitar a cabeçada de Odvan. O árbitro Rodrigo Cintra marcou pênalti corretamente. Edmundo cobrou com precisão: 1 a 0. O nível técnico do confronto melhorou sensivelmente na segunda etapa. O Internacional voltou mais disposto a atacar e o Fluminense, mesmo com a vantagem no marcador, não abdicou de tentar ampliar o resultado. Aos 21 minutos, Roger cobrou falta com força, Clemer deu rebote e o zagueiro Antônio Carlos apenas empurrou a bola para o gol vazio: 2 a 0. Quando parecia que a vitória estava sob o controle do Fluminense, principalmente após a expulsão do zagueiro Wilson, veio a resposta do Inter. Após erro na saída de bola, Rafael Sóbis aproveitou a oportunidade e não desperdiçou: chutou no canto direito de Fernando Henrique, que nada pôde fazer, para descontar para o Inter. A partir daí, o Fluminense valorizou a posse da bola e ainda teve tempo de ampliar o placar. Aos 45 minutos, o meia Thiago invadiu a área do Internacional e finalizou bem: 3 a 1.