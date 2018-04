Fluminense ganha do Náutico e volta a ficar entre os quatro

O Fluminense voltou a se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Náutico, por 2 a 1, neste sábado à noite, no Maracanã. Apesar de não almejar mais nada na competição, pois já tem vaga garantida na Copa Libertadores e não corre risco de rebaixamento, a equipe tricolor não dá sinais de relaxamento. Chegou aos 55 pontos e promete seriedade até o fim do Nacional. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Já o Náutico se encontra numa situação dramática. A três rodadas do término do Brasileiro, o time pernambucano segue próximo da zona de descenso e, na próxima rodada, medirá forças com o já rebaixado América de Natal, nos Aflitos. O Fluminense começou a partida com muita disposição, mas logo diminuiu o ritmo assim que um temporal atingiu a cidade. Com o campo pesado, o jogo ficou feio e só melhorou um pouquinho quando a chuva passou. Ao menos, saiu o único gol do confronto. Após bonita jogada individual, o volante Arouca cruzou e o lateral-direito Gabriel marcou, de cabeça, seu primeiro gol desde que retornou ao Fluminense. "Espero que seja o primeiro de muitos", declarou, no intervalo. "Ainda vou crescer de produção." FLUMINENSE 2 Fernando Henrique; Thiago Silva, Roger e Luiz Alberto; Gabriel, Maurício, Arouca, Thiago Neves (Cícero) e Júnior César ; Soares (Léo) e Magrão (Tartá). Técnico: Renato Gaúcho NÁUTICO 1 Fabiano, Everaldo, Toninho e Onildo; Sidny (Dejair), Radamés , Marcelo Silva (Hélton), Geraldo e Júlio César (Serginho); Marcelinho e Acosta Técnico: Roberto Fernandes Gols: Gabriel, aos 41 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 36; e Acosta, aos 39 minutos do segundo tempo Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Renda: R$ 146.185,00 Público: 13.997 pagantes Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Ameaçado de rebaixamento, o Náutico adotou uma postura extremamente cautelosa na etapa inicial. Simplesmente abdicou de atacar. "Viemos de uma forma defensiva para segurar o empate até o intervalo", admitiu o volante Radamés, irritado com a atuação da equipe. "Não dá para ficar lá atrás com o placar desfavorável." É verdade, mas o Náutico não alterou sua forma de atuar no segundo tempo. A exemplo dos 45 minutos iniciais, cometeu muitas faltas e não pôs o goleiro Fernando Henrique para sujar o uniforme. Melhor para o Fluminense, que venceu com certa facilidade. Gabriel, novamente, deixou sua marca: 2 a 0. O Náutico só descontou graças a um erro do árbitro Sérgio da Silva Carvalho, que assinalou pênalti inexistente. Acosta converteu e alcançou Josiel, do Paraná, na artilheiro do Brasileiro, com 19 gols. Cabisbaixo O meia Thiago Neves, que assinou contrato com Fluminense e Palmeiras, saiu de campo vaiado pela torcida tricolor. Ele foi substituído por Cícero. "Estou tentando fazer a torcida esquecer essa história com o Palmeiras."