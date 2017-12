Fluminense ganha do Vasco: 3 a 1 No clássico Vasco e Fluminense deste domingo, no Maracanã, em que as atenções estavam voltadas para o duelo entre Romário e Roger, quem se destacou foi o atacante Júlio César, que marcou dois gols na vitória tricolor por 3 a 1. Logo no primeiro ataque do Fluminense, aos 5 minutos, Roger roubou a bola no meio-de-campo, tocou para Magno Alves que passou para Júlio César. O atacante recebeu e chutou na saída do goleiro Hélton, fazendo 1 a 0. Aos 16, Júlio César mais uma vez levou perigo ao Vasco, mandando a bola no travessão. A resposta vascaína veio em seguida, quando Romário chutou de primeira e também acertou o travessão. Aos 29 minutos, Roger cobrou uma falta no ângulo, marcando o segundo gol do Fluminense e o seu 50º com a camisa do clube. Mas, quatro minutos depois, o meia Felipe deu um belo passe para o zagueiro João Carlos, que ficou de frente para o goleiro Murilo e diminuiu para o Vasco. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o lateral-direito Leonardo empatou o jogo, mas o árbitro Antônio Pereira da Silva anulou porque o atacante Ely Thadeu estava impedido e tentou desviar a bola. Aí, aos 17, o lateral-esquerdo Paulo César cruzou, o atacante Magno Alves ajeitou de cabeça e Júlio César chutou de primeira, fazendo 3 a 1. Aos 40 minutos, Leonardo e o goleiro Hélton se atrapalharam, o atacante Alex roubou a bola e sofreu pênalti. Na cobrança, Paulo César chutou por cima do gol e desperdiçou a chance do Fluminense marcar seu quarto gol.