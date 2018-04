Fluminense ganha do Volta Redonda no Maracanã

A presença do atacante Fred teria sido um luxo para o Fluminense. Sem a estrela da companhia, que se recupera de contusão, os coadjuvantes foram mais do que suficientes para dar conta do Volta Redonda, na vitória deste domingo, por 1 a 0, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

O fato de o gol do Fluminense ter saído logo aos cinco minutos de jogo, em um belo chute de fora da área do zagueiro Leandro Euzébio, acabou por prejudicar a qualidade do espetáculo. Com a vantagem obtida tão cedo, o time do técnico Cuca não precisou forçar o ritmo e limitou-se a controlar a partida.

"Perdemos boas chances no segundo tempo. Mas está muito bom. Vencemos, continuamos sem tomar gol no campeonato e nos mantivemos na liderança", comentou Cuca, ao falar sobre os nove pontos conquistados pelo Fluminense na Taça Guanabara, que o deixam na liderança do Grupo A - tem vantagem no saldo de gols.

No primeiro tempo, a melhor trama tricolor aconteceu aos 13 minutos, quando Alan serviu Conca pela esquerda e o meia argentino chutou cruzado, perto da trave. O Volta Redonda, por outro lado, só levou perigo uma única vez: Tássio fez boa jogada, carregando a bola do campo de defesa e passou a Guilherme, que finalizou por cima da meta do goleiro Rafael.

O Volta Redonda voltou um pouco mais ousado na segunda etapa, mas isso só significou que o Fluminense teria muitos espaços para encaixar o contra-ataque. Nesse aspecto, a experiência de Fred fez falta. Afinal, foram várias as chances desperdiçadas pelo ataque do time do técnico Cuca.

Leandro Euzébio e Maicon, por exemplo, perderam ótimas oportunidades antes dos 15 minutos. Depois disso, Cuca mexeu no time, tentando injetar ânimo novo. Aí, Kieza, que entrara no lugar de Maicon, perdeu a melhor chance, ao driblar Everton e chutar para fora, sem ângulo. Alan quase ampliou aos 31, mas também não aproveitou.

FICHA TÉCNICA:

Fluminense 1 x 0 Volta Redonda

Fluminense - Rafael; Gum, Cássio e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho, Ewerton, Júlio César (Marquinho) e Conca; Maicon (Kieza) e Alan (Willians). Técnico - Cuca.

Volta Redonda - Everton; China, André, Alcir e Márcio Loyola (Glauber); Paulinho (Bruno Barra) Mário Cézar, Leo Gonçalves e Adriano Felício; Guilherme (Adriano) e Tássio. Técnico - Paulo Cézar Catanoce.

Gol - Leandro Euzébio, aos 5 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Wagner Magalhães.

Cartão amarelo - Maicon, Gum, Leandro Euzébio, Diguinho, Ewerton, Marquinho. Tássio, Adriano Felício, Alcir e Leo Gonçalves.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Maracanã, no Rio.