Fluminense ganha dois problemas O técnico Renato Gaúcho pode ganhar dois problemas para o jogo do Fluminense contra o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Zada e o atacante Josafá foram substituídos na vitória sobre o Guarani, por causa de dores musculares, e o exame de ressonância magnética constatou estiramento em ambos. De acordo com o médico do Fluminense, Michel Simoni, ainda é cedo para se fazer um prognóstico, mas a tendência é a de que os dois jogadores desfalquem a equipe por duas semanas. "É melhor esperar uns três dias para uma melhor avaliação", disse Michel Simoni. Em compensação, o volante Marcão e o meia Carlos Alberto voltam ao time após cumprirem suspensão.