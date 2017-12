Fluminense ganha e segue sonhando O Fluminense derrotou neste domingo o Figueirense por 2 a 0 e se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O time divide a segunda posição com o Internacional, ambos seis pontos distantes do líder Corinthians. O time das Laranjeiras teve dificuldades em São Januário para superar os catarinenses, melhores na maior parte do tempo e que desperdiçaram várias oportunidades. O Fluminense parecia cansado, já sob o efeito da maratona de jogos a que vem sendo submetido nas últimas semanas. O meia Petkovic, por exemplo, errou quase todos os lances, numa demonstração clara de que não acompanhava o ritmo dos demais. O Fluminense fez 1 a 0, com o oportunismo de Tuta, aproveitando rebote do goleiro Edson Bastos em chute de Preto Casagrande. No segundo tempo, a pressão do Figueirense durou 40 minutos. A equipe chegava com perigo ao gol de Kléber com freqüência. Mas errava nas finalizações. Em dois lances seguidos, os visitantes entregaram os pontos. Primeiro, numa falta tola do lateral Paulo Sérgio na intermediária. Como já havia recebido cartão amarelo, acabou expulso. Logo depois, Marquinhos Paraná agrediu com um pontapé o meia Radamés e também levou cartão vermelho. Com dois atletas a mais, o Fluminense reverteu a situação e concluiu com sucesso seu único ataque na etapa final. Foi com o novato Alexandre, júnior do clube, que entrara na vaga de Rodrigo Tiuí. Ele teve calma para ajeitar a bola e encobrir Edson Bastos com um toque sutil. Supostamente por ofender o árbitro, o lateral Juan, do Fluminense, foi outro que deixou o campo mais cedo. O placar, porém já estava definido.