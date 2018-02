Fluminense ganha e também passa às oitavas da Copinha O Fluminense garantiu a última vaga nas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores ao vencer o Londrina, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, na cidade de Suzano. Seu adversário será o Juventus, que à tarde eliminou o Botafogo ao vencer, por 2 a 1. Vinícius abriu o placar, aos nove minutos, para o time carioca. Felipe ampliou aos quatro minutos do segundo tempo. O Londrina diminuiu, aos 31 minutos, com o atacante Alan, mas não conseguiu empatar. Ainda estão atrás do título dois grandes clubes paulistas, o Santos e o São Paulo. O Palmeiras caiu na primeira fase e o Corinthians acabou eliminado na segunda fase pelo Cruzeiro. Dos 16 clubes classificados, são sete paulistas, dois paranaenses, dois mineiros e dois baianos, além de um goiano, um carioca e pernambucano. A terceira fase será disputada a partir desta quinta-feira, com quatro jogos. Outros quatro confrontos acontecerão na sexta-feira. Como na fase anterior, o sistema é quem vence continua. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Os jogos da oitavas-de-final ficam assim (com o local do jogo entre parênteses): Quinta-feira (18/1) 11 horas - Porto-PE x Atlético Paranaense (Taubaté) 14 horas - Coritiba x São José-SP (São José dos Campos) 14 horas - Ponte Preta x Bahia (São José do Rio Preto) 16 horas - Cruzeiro x Vitória-BA (Araras) Sexta-feira (19/1) 11 horas - Santos x Atlético Mineiro (Araraquara) 11 horas - Vila Nova-GO x São Bernardo (São Bernardo do Campo) 14 horas - Juventus-SP x Fluminense (Embu das Artes) 16 horas - São Bento x São Paulo (São Carlos)