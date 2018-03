Fluminense ganha e tira Corinthians O Fluminense passou a semana em crise, por falta de pagamento de salários. No acerto de contas, quem ficou com o prejuízo foi o Corinthians, que perdeu por 1 a 0, neste domingo, e foi eliminado da Copa dos Campeões. O time carioca segue adiante, na briga por uma vaga para a Copa Libertadores de 2003, graças ao gol marcado pelo atacante Roni aos 33 minutos do segundo tempo. O Corinthians apelou para o retorno dos pentacampeões Vampeta e Ricardinho, para reforçar o meio-de-campo e chegar à primeira vitória na Copa dos Campeões, depois de empates contra Paysandu e Náutico, ambos por 1 a 1. Também o técnico Carlos Alberto Parreira reassumiu, após o trabalho como observador da Fifa na Copa do Mundo. O início foi bom para a equipe paulista, que pressionou, criou chances e tentou surpreender o goleiro Murilo com chutes de fora da área. O ataque, no entanto, sofreu uma baixa aos 15 minutos, com a saída do artilheiro Deivid, com estiramento na coxa esquerda. Luciano entrou e não manteve a regularidade do titular. Aos poucos, o Fluminense equilibrou o jogo, anulou o meio-de-campo adversário e, no fim da fase inicial, teve as melhores oportunidades para marcar. A primeira com chute de Roni que o goleiro Doni defendeu, aos 37 minutos. A segunda foi aos 42, com finalização de Magno Alves que desviou na zaga e ainda bateu na trave. Parreira reclamou da desatenção na marcação e o time melhorou no segundo tempo. O Corinthians foi para cima, esteve perto de marcar, mas as tentativas seguidas de Vampeta, Ricardinho e Gil não deram certo. O Fluminense percebeu, de novo, que podia responder à altura, esqueceu a crise financeira e foi à frente. A defesa corintiana facilitou e, aos 18 minutos, Doni foi obrigado a fazer a melhor defesa da partida, ao parar cabeçada de Roni na pequena área. Dois minutos depois, Magno Alves faz jogada individual, dentro da área, mas chutou fora. A insistência do Flu foi premiada aos 33 minutos. Roni recebeu a bola na intermediária, tirou dois zagueiros da marcação e chutou forte, a bola desviou em Anderson, tirou chance de reação de Doni e foi para o gol. Três minutos mais tarde, Roni teve a chance de aumentar, mas mandou a bola para fora. O Corinthians ainda tentou manter-se na Copa dos Campeões e partiu em busca do empate. Mas o melhor momento só veio aos 46 minutos, em cobrança de falta de Ricardinho que Murilo desviou para escanteio. "Mostramos que a equipe é digna", desabafou Roni, no fim do jogo. "Mesmo com diferenças com a diretoria corremos e ganhamos."