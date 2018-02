Fluminense ganha na Copa Sul-Americana O Fluminense derrotou a Universidad Católica por 2 a 1, nesta terça-feira, em São Januário, no Rio, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O lateral Juan e o meia Petkovic marcaram os gols da vitória do time carioca, ambos no primeiro tempo, enquanto Ponce descontou para os chilenos já nos acréscimos da segunda etapa. Depois dessa vitória, o Fluminense está em vantagem para conseguir sua vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Agora, joga pelo empate na partida de volta contra a Universidad Católica, dia 9 de novembro, em Santiago, no Chile. Com 7 desfalques, o técnico Abel Braga teve de improvisar em várias posições para armar o time titular. Mesmo assim, o Fluminense começou melhor. E abriu o placar com um chute de fora da área de Juan, aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 36, Petkovic ampliou em cobrança de falta perfeita. A vantagem de dois gols era boa para o Fluminense, que passou a administrar o resultado no final da partida. Mas foi castigado. Já aos 48 minutos do segundo tempo, Ponce conseguiu diminuir para a Universidad Católica, o que deixa o confronto mais equilibrado para o segundo jogo, no Chile. Protesto - Durante a partida, a torcida do Fluminense dividiu-se entre incentivar o time e hostilizar o meia Felipe, que foi demitido do clube na semana passada por indisciplina. Havia até cartazes ofensivos ao jogador, que não compareceu ao estádio.